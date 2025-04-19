Какая "чистая" зарплата если назначили минималку
В 2025 году минимальная зарплата не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.
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Напомним! Ранее мы рассказывали, что минимальная заработная плата может вырасти в 2025 году при определенных условиях.
Соответственно, минималка и в дальнейшем будет составлять:
- в месячном размере – 8 тысяч гривен;
- а вот в час минималка – 48 гривен
Разберемся, какие налоги надо уплатить с зарплаты:
- военный сбор сейчас составляет – 5% от суммы зарплаты;
- НДФЛ – 18%.
То есть в целом с зарплаты необходимо уплатить 23% налогов. Соответственно, с минималки высчитывают:
- военный сбор – 400 гривен;
- НДФЛ – 1 440 гривен.
Итого получается – 1 840 гривен. "Чистая" выплата, при этом, составляет – 6 160 гривен.