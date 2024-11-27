Проблем набагато більше, ніж здається: чому насправді зріс курс долара у 2024 році
27 листопада 2024, 15:39Читать новость на русском
Цьогоріч курс долара відчутно подорожчав. За підсумками 2024 року, загальне зростання валюти може сягнути 10%.
На що вплинуло зростання долара у 2024 році
Банкір Сергій Мамедов вважає, що зростання курсу у 2024 році не призвело до надмірної паніки чи ажіотажу серед населення, передає 24 Канал.
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Після скасування основних обмежень валюта перестала бути "дефіцитом". Натомість валютні інтервенції НБУ були спрямовані саме на досягнення рівноваги між покупцями та продавцями, відтак будь-які натяки на ажіотаж гасилися в самому зародку.
На думку Мамедова, основні причини зростання долара такі:
- зростання рівня інфляції;
- вагомі збитки від атак росіян;
- проблеми з енергопостачанням (перебої, що перешкоджають стабільному функціонуванню бізнесу);
- паузи в отриманні міжнародної допомоги.
Нагадаємо! Прогнози свідчать, що долар не буде дорожчим за 42 гривні у грудні.