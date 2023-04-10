Варто почати купляти вже: які продукти подорожчають до Великодня

У перед святковий період традиційно дорожчає ряд популярних продуктів. На думку науковців, цьогоріч варто чекати зростання цін на всі категорії великоднього кошика.

Що подорожчає перед Великоднем

Підвищений попит на всі види м’яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5–7%, вважають науковці Інституту аграрної економіки.

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Ціна овочів теж продовжить зростати. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят. Загалом за рік ціна на овочі зросла на 1,1 – 25,0%:

томати тепличні – від 85 до 100 гривень за кілограм,

огірки – від 140 до 165 гривень за кілограм.

Скільки коштують яйця

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Пашко у коментарі 24 Каналу підкреслила, що ціна яєць у передвеликодній період зросла у понад два рази проти минулого року.

підкреслила, що ціна яєць у передвеликодній період зросла у понад два рази проти минулого року. Науковець НААН Юрій Лупенко порахував, що ціна яєць, як головного складника продуктового кошика, зросла на 92%, тоді як ціни на решту складових святкового кошика зросли на 9,4 – 38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Паска цього року за традиційним рецептом обійдеться у 169,88 гривні за 1 кілограм, що на 26,8% більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92%), цукор (+20,5%), масло вершкове (+21,9%) та родзинки (+16,7%), пояснив науковець.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Після Великодніх свят у зв'язку з сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця.

Скільки коштуватиме великодній кошик цьогоріч / Інфографіка – 24 Канал

Чому великодній кошик подорожчав

Науковець НААН Юрій Лупенко, у коментарі 24 Каналу розповів, що зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідком воєнних дій:

суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей,

скороченням виробництва,

здорожчанням енергоносіїв,

ускладненнями внутрішнього переміщення продукції,

невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.

Також він зауважив, що це особливо відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. Тож більшість українців будуть змушені економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – внаслідок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання дешевшої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.