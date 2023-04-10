Стоит начать покупать уже: какие продукты подорожают к Пасхе

В предпраздничный период традиционно дорожает ряд популярных продуктов. По мнению ученых, в этом году стоит ожидать роста цен на все категории пасхальной корзины.

Что подорожает перед Пасхой

Повышенный спрос на все виды мяса в канун пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5–7%, считают ученые Института аграрной экономики.

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Цена овощей тоже продолжит расти. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10 % – сохранится до конца пасхальных праздников. В целом за год цена на овощи выросла на 1,1 – 25,0%:

томаты тепличные – от 85 до 100 гривен за килограмм,

огурцы – от 140 до 165 гривен за килограмм.

Сколько стоят яйца

Ученая Института аграрной экономики Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что цена яиц в предпасхальный период выросла более, чем в два раза против прошлого года.

подчеркнула, что цена яиц в предпасхальный период выросла более, чем в два раза против прошлого года. Ученый НААН Юрий Лупенко счел, что цена яиц, как главной составляющей продуктовой корзины, выросла на 92%, тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4 – 38,4% по сравнению с уровнем цен начала апреля прошлого года.

Кулич в этом году по традиционному рецепту обойдется в 169,88 гривны за 1 килограмм, что на 26,8% больше стоимости кулича 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%), пояснил ученый.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики После Пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется понижение цен на яйца.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году / Инфографика – 24 Канал

Почему пасхальная корзина подорожала

Ученый НААН Юрий Лупенко, в комментарии 24 Каналу рассказал, что рост стоимости пасхальной корзины вызван следствием военных действий:

существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и семей,

сокращением производства,

подорожанием энергоносителей,

усложнениями внутреннего перемещения продукции,

неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

Также он отметил, что это особенно ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большом скоплении переселенцев. Поэтому большинство украинцев будут вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие – в результате отказа от более дорогой его части (домашней колбасы, буженины, твердого сыра) или использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничится традиционными пасхальными яйцами и куличом, по крайней мере, для освящения.