Стоит начать покупать уже: какие продукты подорожают к Пасхе
В предпраздничный период традиционно дорожает ряд популярных продуктов. По мнению ученых, в этом году стоит ожидать роста цен на все категории пасхальной корзины.
Что подорожает перед Пасхой
Повышенный спрос на все виды мяса в канун пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5–7%, считают ученые Института аграрной экономики.
Читайте также Купить или продать доллары: каким будет курс на Пасху
Цена овощей тоже продолжит расти. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10 % – сохранится до конца пасхальных праздников. В целом за год цена на овощи выросла на 1,1 – 25,0%:
- томаты тепличные – от 85 до 100 гривен за килограмм,
- огурцы – от 140 до 165 гривен за килограмм.
Сколько стоят яйца
- Ученая Института аграрной экономики Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что цена яиц в предпасхальный период выросла более, чем в два раза против прошлого года.
- Ученый НААН Юрий Лупенко счел, что цена яиц, как главной составляющей продуктовой корзины, выросла на 92%, тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4 – 38,4% по сравнению с уровнем цен начала апреля прошлого года.
После Пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется понижение цен на яйца.
Почему пасхальная корзина подорожала
Ученый НААН Юрий Лупенко, в комментарии 24 Каналу рассказал, что рост стоимости пасхальной корзины вызван следствием военных действий:
- существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и семей,
- сокращением производства,
- подорожанием энергоносителей,
- усложнениями внутреннего перемещения продукции,
- неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.
Также он отметил, что это особенно ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большом скоплении переселенцев. Поэтому большинство украинцев будут вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие – в результате отказа от более дорогой его части (домашней колбасы, буженины, твердого сыра) или использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничится традиционными пасхальными яйцами и куличом, по крайней мере, для освящения.