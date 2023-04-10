Що подорожчає перед Великоднем
Підвищений попит на всі види м’яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5–7%, вважають науковці Інституту аграрної економіки.
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Ціна овочів теж продовжить зростати. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят. Загалом за рік ціна на овочі зросла на 1,1 – 25,0%:
- томати тепличні – від 85 до 100 гривень за кілограм,
- огірки – від 140 до 165 гривень за кілограм.
Скільки коштують яйця
- Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Пашко у коментарі 24 Каналу підкреслила, що ціна яєць у передвеликодній період зросла у понад два рази проти минулого року.
- Науковець НААН Юрій Лупенко порахував, що ціна яєць, як головного складника продуктового кошика, зросла на 92%, тоді як ціни на решту складових святкового кошика зросли на 9,4 – 38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.
Після Великодніх свят у зв'язку з сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця.
Скільки коштуватиме великодній кошик цьогоріч / Інфографіка – 24 Канал
Чому великодній кошик подорожчав
Науковець НААН Юрій Лупенко, у коментарі 24 Каналу розповів, що зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідком воєнних дій:
- суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей,
- скороченням виробництва,
- здорожчанням енергоносіїв,
- ускладненнями внутрішнього переміщення продукції,
- невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.
Також він зауважив, що це особливо відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. Тож більшість українців будуть змушені економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – внаслідок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання дешевшої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.