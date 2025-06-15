До уваги пенсіонерів: через це можна не вийти на пенсію

Деякі нюанси для пенсіонера можуть стати на заваді отриманню пенсії. Річ у тім, що деякі роки роботи можуть "випасти" зі страхового стажу.

Які роки роботи не зарахують при виході на пенсію

Не всі періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу. А отже, можуть завадити вчасно вийти на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Зокрема, не врахують:

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роботу без офіційного оформлення або без сплати ЄСВ;

навчання у вишах, коледжах і технікумах після 2004 року;

трудову діяльність за цивільноправовими договорами до 2016 року;

роботу до 2004 року без запису в трудовій книжці.

Однак до страхового стажу включають роботу до 2004 року. Але за умови, що вона правильно оформлена в трудовій книжці. Окрім цього, до стажу зараховують періоди очного навчання, якщо вони відбувалися до 2004 року.