До уваги пенсіонерів: через це можна не вийти на пенсію
- Не всі періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу, що може перешкодити вчасно вийти на пенсію.
- До страхового стажу не враховують роботу без офіційного оформлення, навчання після 2004 року, роботу за цивільноправовими договорами до 2016 року, та роботу до 2004 року без запису в трудовій книжці.
Деякі нюанси для пенсіонера можуть стати на заваді отриманню пенсії. Річ у тім, що деякі роки роботи можуть "випасти" зі страхового стажу.
Які роки роботи не зарахують при виході на пенсію
Не всі періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу. А отже, можуть завадити вчасно вийти на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Зокрема, не врахують:
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- роботу без офіційного оформлення або без сплати ЄСВ;
- навчання у вишах, коледжах і технікумах після 2004 року;
- трудову діяльність за цивільноправовими договорами до 2016 року;
- роботу до 2004 року без запису в трудовій книжці.
Однак до страхового стажу включають роботу до 2004 року. Але за умови, що вона правильно оформлена в трудовій книжці. Окрім цього, до стажу зараховують періоди очного навчання, якщо вони відбувалися до 2004 року.
Що таке страховий стаж для виходу на пенсію
Страховий стаж це періоди, коли за людину сплачували єдиний соціальний внесок. Разом з цим в Україні до страхового стажу також враховують час відпустки по догляду за дитиною до 3 років.