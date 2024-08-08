Які гривневі депозити найвигідніші для вкладників

Стабільна облікова ставка та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишатимуться без змін. Таке рішення було прийняте на останньому засіданні монетарного комітету НБУ.

Як зміниться депозитний сектор

У розмові з 24 Каналом банкір Дмитро Замотаєв зазначив що головні економічні фактори, що можуть вплинути на ситуацію в сегменті депозитів, не зазнають змін на наступному тижні. Зокрема, ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами складатимуть 16%, стабільна облікова ставка – 13%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Принаймні до кінця серпня вагомих курсових змін не станеться, однак уже з вересня поступово курсові показники почнуть зростати, а коридори валютних змін протягом 1 – 2 місяців будуть на рівні 41 – 42 гривні.

На думку Замотаєва, об’єктивна інфляція та зростання споживчих цін також не буде вагомим.

Можна сказати, що економічний базис для розвитку депозитів не зміниться. Також цілком можливо, що для багатьох громадян триватиме "пауза в ухваленні рішення" про розміщення коштів на депозитах почасти через "причаєний" тренд до зростання вартості валюти,

– уточнює банкір.

Якими будуть ставки за депозитами

Банкір наголошує, що найбільша дохідність фіксуватиметься на найтриваліші в часі вклади. Середні ставки по депозитах залишатимуться на такому рівні:

вклади на термін від 3 до 6 місяців – 10% річних;

від 9 до 12 місяців – 11 – 12% річних;

від 1 до 2,5 років – 12 – 13% річних.

Середні ставки за вкладами у валюті не зміняться:

до 1,3% річних на вклади в євро;

до 1,5% на вклади в доларах.

На думку банкіра, чистий прибуток з урахуванням інфляції та необхідних витрат на обслуговування вкладу у гривні буде сягати 5%;