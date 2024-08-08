Какие гривневые депозиты самые выгодные для вкладчиков

Стабильная учетная ставка и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам будут оставаться без изменений. Такое решение было принято на последнем заседании монетарного комитета НБУ.

Как изменится депозитный сектор

В разговоре с 24 Каналом банкир Дмитрий Замотаев отметил что главные экономические факторы, которые могут повлиять на ситуацию в сегменте депозитов, не претерпят изменений на следующей неделе. В частности, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам будут составлять 16%, стабильная учетная ставка – 13%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка По крайней мере до конца августа весомых курсовых изменений не произойдет, однако уже с сентября постепенно курсовые показатели начнут расти, а коридоры валютных изменений в течение 1 – 2 месяцев будут на уровне 41 – 42 гривны.

По мнению Замотаева, объективная инфляция и рост потребительских цен также не будет весомым.

Можно сказать, что экономический базис для развития депозитов не изменится. Также вполне возможно, что для многих граждан продлится "пауза в принятии решения" о размещении средств на депозитах отчасти из-за "причаянного" тренда к росту стоимости валюты,

– уточняет банкир.

Какими будут ставки по депозитам

Банкир отмечает, что наибольшая доходность будет фиксироваться на самые длительные во времени вклады. Средние ставки по депозитам будут оставаться на таком уровне:

вклады на срок от 3 до 6 месяцев – 10% годовых;

от 9 до 12 месяцев – 11 – 12% годовых;

от 1 до 2,5 лет – 12 – 13% годовых.

Средние ставки по вкладам в валюте не изменятся:

до 1,3% годовых на вклады в евро;

до 1,5% на вклады в долларах.

По мнению банкира, чистая прибыль с учетом инфляции и необходимых расходов на обслуживание вклада в гривне будет достигать 5%;