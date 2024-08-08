Какие гривневые депозиты самые выгодные для вкладчиков
Стабильная учетная ставка и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам будут оставаться без изменений. Такое решение было принято на последнем заседании монетарного комитета НБУ.
Как изменится депозитный сектор
В разговоре с 24 Каналом банкир Дмитрий Замотаев отметил что главные экономические факторы, которые могут повлиять на ситуацию в сегменте депозитов, не претерпят изменений на следующей неделе. В частности, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам будут составлять 16%, стабильная учетная ставка – 13%.
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По крайней мере до конца августа весомых курсовых изменений не произойдет, однако уже с сентября постепенно курсовые показатели начнут расти, а коридоры валютных изменений в течение 1 – 2 месяцев будут на уровне 41 – 42 гривны.
По мнению Замотаева, объективная инфляция и рост потребительских цен также не будет весомым.
Можно сказать, что экономический базис для развития депозитов не изменится. Также вполне возможно, что для многих граждан продлится "пауза в принятии решения" о размещении средств на депозитах отчасти из-за "причаянного" тренда к росту стоимости валюты,
– уточняет банкир.
Какими будут ставки по депозитам
Банкир отмечает, что наибольшая доходность будет фиксироваться на самые длительные во времени вклады. Средние ставки по депозитам будут оставаться на таком уровне:
- вклады на срок от 3 до 6 месяцев – 10% годовых;
- от 9 до 12 месяцев – 11 – 12% годовых;
- от 1 до 2,5 лет – 12 – 13% годовых.
Средние ставки по вкладам в валюте не изменятся:
- до 1,3% годовых на вклады в евро;
- до 1,5% на вклады в долларах.