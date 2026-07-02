Тарифи на газ у липні: скільки українці платитимуть за кубометр

В Україні оприлюднили тарифи на природний газ для побутових споживачів на липень 2026 року. Базові річні ціни залишилися без змін, тоді як частина місячних комерційних пропозицій подешевшала.

Якими будуть тарифи на газ для населення у липні

У липні 2026 року в Україні продовжать діяти вісім постачальників природного газу для побутових споживачів, повідомляє видання "ГазПравда". Чотири компанії пропонують клієнтам лише річні тарифні плани, тоді як ще чотири мають як річні, так і місячні комерційні пропозиції.

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Базові річні тарифи залишаються незмінними. Залежно від постачальника, вартість одного кубічного метра природного газу становить від 7 гривень 96 копійок до 9 гривень 99 копійок.

Найбільший постачальник – "Нафтогаз України" – обслуговує близько 98% побутових споживачів, або понад 12 мільйонів домогосподарств. Для його клієнтів діє фіксована ціна 7 гривень 96 копійок за кубічний метр, яка гарантована щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Як змінилися місячні тарифи та скільки пропонують постачальники

На відміну від річних планів, місячні комерційні тарифи у липні стали нижчими порівняно з червнем. Наразі вони коливаються від 8 гривень 46 копійок до 27 гривень 99 копійок за кубічний метр.

Перейти на місячний тариф можна лише за бажанням самого споживача. Законодавство не дозволяє газопостачальникам автоматично переводити клієнтів із річного плану на місячний.

Серед найнижчих річних тарифів – 7 гривень 96 копійок у "Нафтогазу України" та "Тернопільоблгаз Збут". "Прикарпат Енерго Трейд" пропонує газ по 7 гривень 98 копійок, "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) – по 7 гривень 99 копійок, а "Львівенергозбут" – по 8 гривень 20 копійок за кубічний метр. У компанії YASNO річний і місячний тарифи однакові – 8 гривень 46 копійок.

Найвищі річні ціни пропонує "Ритейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9 гривень 99 копійок за кубічний метр. Водночас найдорожчі місячні тарифи діють саме у "Ритейл Сервіс" – 27 гривень 99 копійок, а також у "Львівенергозбут" – 27 гривень 40 копійок за кубічний метр.

Цікаво! Експерти зазначають, що для більшості українських домогосподарств ситуація із вартістю газу залишається стабільною завдяки фіксованим річним тарифам. Водночас споживачам, які розглядають перехід на місячні пропозиції, варто уважно порівнювати умови різних постачальників, оскільки різниця у вартості кубічного метра може бути більш ніж утричі.

Тариф на світло для населення: якою буде ціна за електроенергію у липні

Нещодавно ми розповідали, що чинний тариф за світло становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде актуальним щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Такою є ціна електроенергії для населення.

У період із 1 жовтня по 30 квітня пільговий тариф становитиме – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць. А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.