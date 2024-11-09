У листопаді деякі пенсіонери отримають більші виплати

Цього місяця для пенсіонерів, віком від 70 до 80 років, передбачені додаткові виплати до пенсії. Надбавка становитиме від 300 гривень до майже 600 гривень залежно від віку.

Скільки отримають пенсіонери доплат цього місяця

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів, для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповниться 70, 75 та 80 років, збільшать виплати.

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Вікова надбавка становитиме від 300 до 570 гривень:

особи від 70 до 75 років – до 300 гривень,

– до 300 гривень, особи від 75 до 80 років – до 456 гривень,

– до 456 гривень, особи від 80 років та більше – до 570 гривень.

Яку ще додаткову допомогу можна отримати

Фінансова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) передбачена для окремих категорій пенсіонерів, а саме для таких:

отримують пенсію менш ніж 3 250 гривень,

живуть на територіях, де тривають активні або можливі бойові дії,

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Важливо! Розмір доплата від ООН становитиме різницю між 3 250 гривнями та розміром пенсії громадянина.