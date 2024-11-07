Хто може втратити виплати без ідентифікації

Раніше більшість громадян не відчувала процесу ідентифікації, оскільки вона здійснювалась під час доставки пенсії листоношею або при отриманні нової картки для пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім, нині усім пенсіонерам, у тому числі ВПО, потрібно проходити її самостійно, інакше виплати можуть бути заморожені.

Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Це означає, що у разі пропущення ідентифікації – кошти на пенсійних рахунках будуть утриманні до тих пір, поки не з'ясуються всі обставини. А для проходження процедури особа може звернутися до Пенсійного фонду України (онлайн чи офлайн), а також: