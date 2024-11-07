Кто может потерять выплаты без идентификации

Ранее большинство граждан не чувствовала процесса идентификации, поскольку она осуществлялась во время доставки пенсии почтальоном или при получении новой карточки для пенсионных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Впрочем, сейчас всем пенсионерам, в том числе ВПО, нужно проходить ее самостоятельно, иначе выплаты могут быть заморожены.

В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них,

– говорится в сообщении ПФУ.

Это означает, что в случае пропуска идентификации – средства на пенсионных счетах будут удержании до тех пор, пока не выяснятся все обстоятельства. А для прохождения процедуры лицо может обратиться в Пенсионный фонд Украины (онлайн или офлайн), а также: