Кому з ВПО продовжать виплати у вересні
Джерело:Мінсоцполітики
Частина українців має право на виплати ля ВПО. Йдеться про тих осіб, які були вимушені "переселитись" зі свого місця проживання через військові дії. При цьому, вони мали переїхати у інший населений пункт на території України, а не за кордоном.
Чи надходитимуть кошти для переселенців далі
У вересні виплати для переселенців продовжать надходити найбільш вразливим особам зі статусом ВПО. Кошти їм мають надаватися аж до лютого 2025 року.
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Розмір виплат для переселенців не змінився:
- 2 тисячі гривень можуть отримувати особи старше 18 років;
- 3 тисячі гривень надходить неповнолітнім особам та людям з інвалідністю.
Зверніть увагу! Кошти надходять двома хвилями щомісячно: 15 або 28 числа.
Без додаткового звернення виплати продовжили для:
- пенсіонерів, що мають пенсію менш як 9 444 гривні;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо вони молодше 23 років), також кошти будуть надходити батькам-вихователям і прийомним батькам;
- людей з інвалідністю I або II групи та дітей з інвалідністю чи тяжкою хворобою (якщо вони молодше 18 років).
Інші категорії переселенців можуть поновити свої виплати самостійно. Для цього потрібно подати спеціальну заяву.