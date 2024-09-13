Кому з ВПО продовжать виплати у вересні

13 вересня 2024, 14:07
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Мінсоцполітики

Частина українців має право на виплати ля ВПО. Йдеться про тих осіб, які були вимушені "переселитись" зі свого місця проживання через військові дії. При цьому, вони мали переїхати у інший населений пункт на території України, а не за кордоном.

Чи надходитимуть кошти для переселенців далі

У вересні виплати для переселенців продовжать надходити найбільш вразливим особам зі статусом ВПО. Кошти їм мають надаватися аж до лютого 2025 року.

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Розмір виплат для переселенців не змінився:

  • 2 тисячі гривень можуть отримувати особи старше 18 років;
  • 3 тисячі гривень надходить неповнолітнім особам та людям з інвалідністю.

Зверніть увагу! Кошти надходять двома хвилями щомісячно: 15 або 28 числа. 

Без додаткового звернення виплати продовжили для:

  • пенсіонерів, що мають пенсію менш як 9 444 гривні;
  • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо вони молодше 23 років), також кошти будуть надходити батькам-вихователям і прийомним батькам;
  • людей з інвалідністю I або II групи та дітей з інвалідністю чи тяжкою хворобою (якщо вони молодше 18 років). 

Інші категорії переселенців можуть поновити свої виплати самостійно. Для цього потрібно подати спеціальну заяву. 