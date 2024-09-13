Який показник продуктивності України

За даними Міжнародної організації праці, продуктивність праці є важливим економічним показником, який тісно пов’язаний з економічним зростанням, конкурентоспроможністю та рівнем життя в економіці.

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Що являє собою продуктивність праці Це загальний обсяг продукції, яка вимірюється у ВВП, виробленого на одиницю праці, тобто кількість зайнятих осіб або ж відпрацьованих годин впродовж певного звітного періоду часу. Продуктивність праці дозволяє оцінювати втрати рівня ВВП на робочі силу та темпи зростання.

За світовим рейтингом Україна має один із найнижчих показників продуктивності праці – всього 15 доларів ВВП. Це на рівні з Таїландом, Китаєм та Шрі-Ланкою.

– всього 15 доларів ВВП. Це на рівні з Таїландом, Китаєм та Шрі-Ланкою. Водночас показники Колумбії, Туніса та Азербайджану становлять 16 доларів ВВП.

А до країн, де показники є одними із найвищими, входять Люксембург зі 146 доларами ВВП та Ірландія зі 143 доларами ВВП.

У просвітницькому проєкті про економіку від аналітичного центру CASE Україна "Ціна держави" зазначають, що підвищити продуктивність праці в Україні можливо, крім комп'ютеризації та автоматизації, за допомогою скасування регуляцій та бюрократизації.

Лише на рік Україна витрачає на акти виконання робіт 34 мільярди гривень. Однак така робота бухгалтерів, доставки тощо не підвищує продуктивності.

У яких країнах найвищий та найнижчий показник продуктивності / Інфографіка Міжнародної організації праці