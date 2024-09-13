Какой показатель производительности Украины
По данным Международной организации труда, производительность труда является важным экономическим показателем, который тесно связан с экономическим ростом, конкурентоспособностью и уровнем жизни в экономике.
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Что представляет собой производительность трудаЭто общий объем продукции, которая измеряется в ВВП, произведенного на единицу труда, то есть количество занятых лиц или отработанных часов в течение определенного отчетного периода времени. Производительность труда позволяет оценивать потери уровня ВВП на рабочие силу и темпы роста.
- По мировому рейтингу Украина имеет один из самых низких показателей
– всего 15 долларов ВВП. Это на уровне с Таиландом, Китаем и Шри-Ланкой.
- В то же время показатели Колумбии, Туниса и Азербайджана составляют 16 долларов ВВП.
- А в страны, где показатели являются одними из самых высоких, входят Люксембург со 146 долларами ВВП и Ирландия со 143 долларами ВВП.
В просветительском проекте об экономике от аналитического центра CASE Украина "Цена государства" отмечают, что повысить производительность труда в Украине возможно, кроме компьютеризации и автоматизации, с помощью отмены регуляций и бюрократизации.
Только в год Украина тратит на акты выполнения работ 34 миллиарда гривен. Однако такая работа бухгалтеров, доставки и т.д. не повышает производительности.
В каких странах самый высокий и самый низкий показатель производительности / Инфографика Международной организации труда