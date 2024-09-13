Будут ли поступать средства для переселенцев дальше
В сентябре выплаты для переселенцев продолжат поступать наиболее уязвимым лицам со статусом ВПЛ. Средства им должны предоставляться вплоть до февраля 2025 года.
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Размер выплат для переселенцев не изменился:
- 2 тысячи гривен могут получать лица старше 18 лет;
- 3 тысячи гривен поступает несовершеннолетним лицам и людям с инвалидностью.
Обратите внимание! Средства поступают двумя волнами ежемесячно: 15 или 28 числа.
Без дополнительного обращения выплаты продолжили для:
- пенсионеров, имеющих пенсию менее 9 444 гривен;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (если они моложе 23 лет), также средства будут поступать родителям-воспитателям и приемным родителям;
- людей с инвалидностью I или II группы и детей с инвалидностью или тяжелой болезнью (если они моложе 18 лет).
Другие категории переселенцев могут восстановить свои выплаты самостоятельно. Для этого нужно подать специальное заявление.