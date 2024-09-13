Часть украинцев имеет право на выплаты ля ВПЛ. Речь идет о тех лицах, которые были вынуждены "переселиться" со своего места жительства из-за военных действий. При этом, они должны были переехать в другой населенный пункт на территории Украины, а не за рубежом.