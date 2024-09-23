Пояснення ПФУ: що означає 100% пенсії за віком

У деяких випадках спеціальна пенсійна виплата прямо залежить від визначеної пенсії за віком. Наприклад, якщо йдеться про гроші, що надаються особам з інвалідністю.

Як впиває вікова пенсія на виплату по інвалідності

Співвідношення виплат по інвалідності та за віком залежить від групи, яку особі призначила спеціальна комісія, повідомляє ПФУ.

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Зараз виплата по інвалідності, відносно пенсії за віком така:

громадячи, що мають інвалідність I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком;

отримують мінімум 100% пенсії за віком; особи з інвалідністю II групи – 90%;

– 90%; інвалідністю III групи – 50%.

Зауважте! Вказане співвідношення актуальне для пенсій по інвалідності, відповідно до солідарно системи. Проте є випадки, коли розрахунки відбуваються інакше. Зокрема, якщо йдеться про військовослужбовців чи постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Тобто, ПФУ визначає розмір виплати за віком, зважаючи на індивідуальні фактори. Наприклад, кількість набутого стажу. А уже отримане значення враховується при розрахунках.

Зверніть увагу! При розрахунках використовується "чистий" розмір пенсій. Тобто, без жодних надбавок.