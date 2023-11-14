Як розрахувати свою майбутню пенсію: алгоритм дій від ПФУ

Визначити чи забезпечене пенсійне майбутнє можна за допомогою спеціального сервісу від Пенсійного фонду. Завдяки калькулятору розраховується ймовірний рівень виплат за віком, який можна отримати на пенсії.

Що таке "Пенсійний калькулятор"

Кожен українець може оцінити розмір свої майбутньої пенсії. Для цього йому потрібно скористатися сервісом від Пенсійного фонду, що має назву "Пенсійний калькулятор".

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У відомстві пояснюють, що послуга розрахована для прогнозування свого пенсійного майбутнього. Усі розрахунки орієнтуються на дані про особу, що є в реєстрах ПФУ.

Користувачі можуть особисто додати інформацію про себе, якщо певні періоди трудової діяльності не зазначені.

Втім варто пам'ятати, що розраховується лише прогнозований розмір пенсії за віком на сьогодні. Тобто припущень щодо зростання середньої плати в Україні у наступні роки чи рівня інфляції немає.

Також для визначення заробітної плати "Пенсійний калькулятор" використовує показники зарплати людини та середньої зарплати на момент проведення розрахунку. Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним,

– повідомляють у ПФУ.

Як користуватися сервісом

Авторизуйтесь або зареєструйтесь в персональний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Після цього на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор", при цьому перевірте свої дані.

Оберіть алгоритм розрахунку – це може бути як введеними даними, так і за стажем, який буде набутий на момент набуття пенсійного віку.

Зробивши це визначте дату звернення. Користувач може натиснути кнопку "Додати період" та ввести свої дані трудову діяльність до 01.01.2004 року.

Розрахунок пенсії здійсниться після натискання опції "Зберегти та розрахувати".

Які послуги окрім нарахування пенсії можна отримати

За допомогою "Пенсійного калькулятора" користувачі можуть ще й отримати інші можливості:

порахувати наявний страховий стаж людини;

визначити ймовірний вік виходу на пенсію з урахуванням можливо набутого стажу, тобто 60, 63 чи 65 років.

Це можна зробити лише при введенні всіх необхідних даних про трудову діяльність до 01.01.2004 року.