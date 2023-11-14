Как рассчитать свою будущую пенсию: алгоритм действий от ПФУ

Определить, обеспечено ли пенсионное будущее, можно с помощью специального сервиса от Пенсионного фонда. Благодаря калькулятору рассчитывается возможный уровень выплат по возрасту, который можно получить на пенсии.

Что такое "Пенсионный калькулятор"

Каждый украинец может оценить размер своей будущей пенсии. Для этого ему нужно воспользоваться сервисом от Пенсионного фонда под названием "Пенсионный калькулятор".

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В ведомстве объясняют, что услуга рассчитана на прогнозирование своего пенсионного будущего. Все расчеты ориентируются на данные о лице, находящиеся в реестрах ПФУ.

Пользователи могут лично добавить сведения о себе, если определенные периоды трудовой деятельности не указаны.

Впрочем, стоит помнить, что рассчитывается лишь прогнозируемый размер пенсии по возрасту на сегодня. То есть, предположений о росте средней платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции нет.

Также для определения заработной платы "Пенсионный калькулятор" использует показатели зарплаты человека и средней зарплаты на момент проведения расчета. Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным,

– сообщают в ПФУ.

Как пользоваться сервисом

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда. Затем на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор", при этом проверьте свои данные.

Выберите алгоритм расчета – это может быть как введенными данными, так и по стажу, который будет приобретен на момент приобретения пенсионного возраста.

Сделав это, определите дату обращения. Пользователь может нажать кнопку "Добавить период" и ввести свои данные в трудовую деятельность до 01.01.2004 года.

Расчет пенсии производится по нажатию опции "Сохранить и рассчитать".

Какие услуги, кроме начисления пенсии, можно получить

С помощью "Пенсионного калькулятора" пользователи могут получить и другие возможности:

сосчитать имеющийся страховой стаж человека;

определить вероятный возраст ухода на пенсию с учетом возможно приобретенного стажа, то есть 60, 63 или 65 лет.

Это можно сделать только при вводе всех необходимых сведений о трудовой деятельности до 01.01.2004 года.