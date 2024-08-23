Виплати для ВПО у вересні: кого можуть позбавити допомоги

Відомо, що є внутрішньо переміщені особи, які раніше отримували допомогу від держави, а станом на 1 вересня зможуть отримувати кошти ще наступні пів року. Їхні суми залишаться без змін. Водночас є також такі категорії, які вже не зможуть отримувати кошти.

Скільки переселенцям виплачуватимуть у вересні

Як зазначила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час брифінгу, близько 1,5 мільйона людей отримають від держави фінансову допомогу.

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На сьогодні виплати становлять:

для людей з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень,

для інших категорій – 2 тисячі гривень.

Зауважте! З 1 вересня переселенцям, які продемонстрували дорогі придбання, припинять виплати.

Хто вже не отримує кошти

Виплати від держави припинили для осіб, які після 11 липня 2023 року:

купили житло, а саме земельну ділянку, будинок або квартиру на суму 100 тисяч гривень та більше. Втім якщо помешкання люди отримали від держави, тоді виплати не припиняються;

купівля авто, з року випуску якого минуло 5 років та менше – за винятком машин для людей з інвалідністю та купівлі автомобілів волонтерами для ЗСУ;

є депозит в банку на суму 100 тисяч гривень та більше;

купівля дорогоцінних металів або валюти на суму 100 тисяч гривень та більше;

є у власності житло поза зоною бойових дій, площа якого становить понад 13,65 метра квадратного на одного члена сім'ї;

на повному державному забезпеченні у психоневрологічному інтернаті, дитячому будинку або оселі для літніх людей.

Зверніть увагу! Виплат були позбавлені переселенці, які повернулися у домівки, звідки евакуювались раніше, відбувають покарання в місцях позбавлення волі та ті люди, які 30 і більше днів поспіль перебувають за кордоном безпідставно.