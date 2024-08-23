Сколько переселенцам будут выплачивать в сентябре

Как отметила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время брифинга, около 1,5 миллиона человек получат от государства финансовую помощь.

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На сегодня выплаты составляют:

для людей с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен,

для других категорий – 2 тысячи гривен.

Заметьте! С 1 сентября переселенцам, которые продемонстрировали дорогие приобретения, прекратят выплаты.

Кто уже не получает средства

Выплаты от государства прекратили для лиц, которые после 11 июля 2023 года:

купили жилье, а именно земельный участок, дом или квартиру на сумму 100 тысяч гривен и более. Впрочем, если жилье люди получили от государства, тогда выплаты не прекращаются;

покупка авто, с года выпуска которого прошло 5 лет и менее – за исключением машин для людей с инвалидностью и покупки автомобилей волонтерами для ВСУ;

есть депозит в банке на сумму 100 тысяч гривен и более;

покупка драгоценных металлов или валюты на сумму 100 тысяч гривен и более;

есть в собственности жилье вне зоны боевых действий, площадь которого составляет более 13,65 метра квадратного на одного члена семьи;

на полном государственном обеспечении в психоневрологическом интернате, детском доме или доме престарелых.

Обратите внимание! Выплат были лишены переселенцы, которые вернулись в дома, откуда эвакуировались ранее, отбывают наказание в местах лишения свободы и те люди, которые 30 и более дней подряд находятся за границей безосновательно.