У скільки обходився Україні один день війни у 2024 році

Витрати України на оборону зростають. Значна частина від цих видатків здійснюється завдяки підтримці від міжнародних партнерів.

Як зросли витрати України на оборону у 2025 році

У 2024 році видатки на оборону із фонду державного бюджету сягнули 2,1 трильйона гривень (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 51,9 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Відповідно, один день війни у 2024 році сягав 5,7 мільярда гривень. Або ж у доларах це – 142 мільйони.

Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки,

– повідомляє Мінфін.

Зверніть увагу! В 2025 році витрати на оборону мають сягнути 2,2 трильйона гривень. Для розуміння, це більш як чверть від ВВП України.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Цьогоріч Україна отримає вагому підтримку, завдяки програмі Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Цей механізм схвалили торік. Вказана програма передбачає надання Україні від G7 50 мільярдів доларів, ця позика буде погашатись через доходи від заморожених російських активів

У 2025 році Україна отримає таким чином 22 мільярди доларів. Вже виділено:

від ЄС – 3 мільярди євро (більш як 3,1 мільярда доларів);

США – 1 мільярд доларів.

Андрій Пишний Голова Національного банку України На сьогодні немає вагомих підстав говорити, що можуть реалізуватися ризики недоотримання запланованого обсягу міжнародної допомоги.

Пишний зауважив, що торік українська влада плідно працювала над тим, щоб Україна отримала достатньо міжнародної підтримки. У 2025 році зовнішнє фінансування очікується на рівні 38,4 мільярда доларів.