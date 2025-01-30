Чи дійсно Європа прагне відновити постачання російського газу

Чиновники, які є прихильниками ідеї про повернення постачання вважають, що завдяки російському газу знизиться вартість енергоносіїв у Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

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До того ж на думку цих чиновників, Кремль захоче йти на переговори саме при відновленні постачання. Водночас представники країн, які є найближчими союзниками України, мають зворотну думку.

Зверніть увагу! Джерела FT вказують на те, що ідея поновлення постачання найбільше підтримується німецькими та угорськими чиновниками.

Потрібно розуміти, що, якщо Європа відновить постачання, доходи Кремля значно зростуть. Протягом останніх декількох років європейські чиновники, навпаки, працювали над зменшенням залежності від російського газу.

ЄС ставить собі за мету звільнення енергетичної системи від російського викопного палива до 2027 року. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Дан Йоргенсен планує представити відповідний план дій уже у березні цього року.

Нагадаємо! Трамп каже, що введе проти ЄС тарифи, якщо Євросоюз не буде купувати більше скрапленого природного газу з США. Американське паливо обходиться Європі значно дорожче.