Доходи повинні декларувати всі: хто з військових входить до цього списку

Українські військові входять до списку декларантів. Таким чином, певні особи повинні подавати щорічні декларації у відведений термін. Втім це стосується не усіх військовослужбовців.

Декларування у повному обсязі

У жовтні 2023 року набув чинності закон щодо змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій в умовах воєнного стану. Відтак ним було внесено зміни до закону щодо запобігання корупції, а саме виконання заходів фінансового контролю в повному обсязі.

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В Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що до списку тих, хто повинен подавати декларації, входять й військовослужбовці. Термін подачі декларацій для них, а також для державних службовців та інших суб’єктів декларування, які у 2022 – 2023 роках не подавали декларації, повинні були зробити це шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК не пізніше 31 січня 2024 року.

Хто повинен подавати декларацію, а хто ні

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечив відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, який раніше був обмежений.

До списку тих, хто має подавати декларації, входять:

військові посадові особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій, або уповноважені на виконання цих функцій.

особи, які мають військове звання майор, капітан 3 рангу та вище,

військові посадові особи, які проходять службу у військовому комісаріаті незалежно від звання.

серед таких осіб є завідувачі складів, ревізори та контролери, командири бригади, начальники прикордонних загонів.

Але серед військових є такі, хто не повинен цього робити:

військові операції об’єднаних сил (ООС),

військові за призовом осіб офіцерського складу,

військові, що проходять службу за контрактом,

військові строкової військової служби, курсанти факультетів, кафедр та відділень військової підготовки тощо.

Всі співробітники Служби безпеки України (СБУ) мають обов'язково подавати декларації.

Втім НАЗК здійснює повну перевірку лише декларацій таких посадових осіб: