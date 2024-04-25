Деякі військовослужбовці можуть отримувати майже 200 тисяч гривень зарплати

Від 1 квітня військовослужбовці, які знаходяться на передовій та виконують бойові або спеціальні завдання, можуть розраховувати на новий вид фінансової підтримки у розмірі 70 тисяч гривень. Він не замінить основні виплати, передбачені для військових.

Хто має право на доплати

Цей бонус, введений урядом, націлений на стимулювання військових, які перебувають на "нулі", тобто в першій лінії наступу чи оборони. Виплата доповнює раніше встановлену виплату у 100 тисяч гривень.

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Отримати ці додаткові кошти зможуть представники всіх збройних сил України, включаючи:

Національну гвардію;

СБУ;

Головне управління розвідки;

Державну прикордонну службу;

Службу спеціального зв'язку та інформації;

поліцейських, які виконують роботу в безпосередньому контакті з ворогом.

Які виплати мають військові на "нулі"

Військовослужбовці, активно залучені до бойових або спеціальних операцій у першому ешелоні оборони чи наступу, а також ті, хто діє близько до ротного опорного пункту, мають можливість отримувати додаткові фінансові бонуси. Вони також можуть отримати винагороду за завдання, виконані між позиціями українських та ворожих сил, як на окупованих територіях, так і на території самого агресора.

Ці бонуси включають:

Грошове забезпечення, що варіюється від 20 100 гривень залежно від звання та стажу;

100 тисяч гривень за "бойові" завдання;

70 тисяч гривень додаткової винагороди.

Загалом, військовослужбовці, які перебувають на передовій, можуть накопичити понад 190 тисяч гривень.

! Виплата в 70 тисяч гривень не залежить від конкретного місяця і нараховується після накопичення 30 днів на бойових позиціях, на відміну від щомісячних "бойових", які визначаються кількістю днів, проведених на виконанні завдань.