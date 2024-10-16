Скільки втрачає бюджет України через тіньову економіку

Проблема тіньової економіки залишається актуальною для України. Зараз сума втрат для українського бюджету через це явище сягає сотень мільярдів доларів.

Який розмір тіньової економіки зараз

Громадська діячка Анна Деревʼянко розповіла, що тіньова економіка України зараз сягає 400 – 500 мільярдів гривень. Якби ці кошти надходили у бюджет, вони б залучались для фінансування армії та бюджетних програм.

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Однак, ці грошові надходження залишаються поза увагою і ніяк не сприяють розвитку країни. Тобто, фактично, Україна втрачає можливість отримати додаткові надходження у бюджет, не борючись з тіньовим бізнесом.

Анна Деревʼянко Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Сумлінний бізнес розуміє, що армію потрібно фінансувати і що потрібно мати гроші в державному бюджеті. Єдине, що не розуміє бізнес, це те, чому тільки сумлінний бізнес має платити кошти. Сумлінний бізнес, взагалі, дивується, чому з тінню не працюють, чому туди не йдуть для того, щоб згенерувати додаткові надходження до державного бюджету.

Деревʼянко наголошує, що у новому законі про податки немає жодного плану боротьби з тіньовою економікою. Зокрема, і з тим бізнесом, що працює в тіні.

Те, що ми побачили в законопроєкті і в законі насправді нічого немає щодо боротьби з "тінню". Нічого там немає для того, щоб взагалі закрити різні дірки, які призводять до втрат в державному бюджеті,

– наголосила Деревʼянко.

Деревʼянко також уточнила, що збільшення бюджетних надходжень, через підвищення податків – недостатнє. Потрібно отримувати фінресурси і з інших джерел.

Зверніть увагу! На думку Деревʼянко, розв'язання проблеми тіньової економіки має бути одним з пріоритетів державної політики.