Який розмір тіньової економіки зараз

Громадська діячка Анна Деревʼянко розповіла, що тіньова економіка України зараз сягає 400 – 500 мільярдів гривень. Якби ці кошти надходили у бюджет, вони б залучались для фінансування армії та бюджетних програм.

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Однак, ці грошові надходження залишаються поза увагою і ніяк не сприяють розвитку країни. Тобто, фактично, Україна втрачає можливість отримати додаткові надходження у бюджет, не борючись з тіньовим бізнесом.

Анна Деревʼянко Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Сумлінний бізнес розуміє, що армію потрібно фінансувати і що потрібно мати гроші в державному бюджеті. Єдине, що не розуміє бізнес, це те, чому тільки сумлінний бізнес має платити кошти. Сумлінний бізнес, взагалі, дивується, чому з тінню не працюють, чому туди не йдуть для того, щоб згенерувати додаткові надходження до державного бюджету.

Деревʼянко наголошує, що у новому законі про податки немає жодного плану боротьби з тіньовою економікою. Зокрема, і з тим бізнесом, що працює в тіні.

Те, що ми побачили в законопроєкті і в законі насправді нічого немає щодо боротьби з "тінню". Нічого там немає для того, щоб взагалі закрити різні дірки, які призводять до втрат в державному бюджеті,

– наголосила Деревʼянко.

Деревʼянко також уточнила, що збільшення бюджетних надходжень, через підвищення податків – недостатнє. Потрібно отримувати фінресурси і з інших джерел.

Зверніть увагу! На думку Деревʼянко, розв'язання проблеми тіньової економіки має бути одним з пріоритетів державної політики.