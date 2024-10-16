Какой размер теневой экономики сейчас

Общественный деятель Анна Деревянко рассказала, что теневая экономика Украины сейчас достигает 400 – 500 миллиардов гривен. Если бы эти средства поступали в бюджет, они бы привлекались для финансирования армии и бюджетных программ.

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Однако эти денежные поступления остаются без внимания и никак не способствуют развитию страны. То есть, фактически, Украина теряет возможность получить дополнительные поступления в бюджет, не борясь с теневым бизнесом.

Анна Деревянко Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Добросовестный бизнес понимает, что армию нужно финансировать и что нужно иметь деньги в государственном бюджете. Единственное, что не понимает бизнес, это то, почему только добросовестный бизнес должен платить деньги. Добросовестный бизнес, вообще, удивляется, почему с тенью не работают, почему туда не идут для того, чтобы сгенерировать дополнительные поступления в государственный бюджет.

Деревянко отмечает, что в новом законе о налогах нет никакого плана борьбы с теневой экономикой. В частности, и с тем бизнесом, что работает в тени.

То, что мы увидели в законопроекте и в законе на самом деле ничего нет по борьбе с "тенью". Ничего там нет для того, чтобы вообще закрыть различные дыры, которые приводят к потерям в государственном бюджете,

– подчеркнула Деревянко.

Деревянко также уточнила, что увеличение бюджетных поступлений, из-за повышения налогов – недостаточно. Нужно получать финресурсы и из других источников.

Обратите внимание! По мнению Деревянко, решение проблемы теневой экономики должно быть одним из приоритетов государственной политики.