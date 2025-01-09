Втрати через пожежу в районі Лос-Анджелеса перевищили 50 мільярдів доларів

В районі Лос-Анджелеса була масштабна лісова пожежа. Її наслідки оцінюють у 52 – 57 мільярдів доларів.

Які наслідки пожежі в районі Лос-Анджелеса

Поки що це лише попередні оцінки, реальна сума збитків може бути більшою, зокрема, якщо пожежа буде поширюватись на густонаселені райони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Джонатан Портер Головний метеоролог AccuWeather Якщо найближчими днями згорить ще більше будівель, це може стати найруйнівнішою лісовою пожежею в сучасній історії Каліфорнії за кількістю згорілих будівель та економічними збитками.

У JP Morgan вважають, що лише застраховані збитки від пожежі перевищать 10 мільярдів доларів

Ми прогнозуємо, що основна частина втрат буде пов’язана зі страхуванням житлових будинків, тоді як комерційне страхування займе значно меншу частку,

– йдеться в повідомленні JP Morgan.

Зверніть увагу! У консалтинговій компанії CoreLogic підрахували, що вартість реконструкції будинків, які можуть бути охоплені вогнем у метрополіях Лос-Анджелеса та Ріверсайда сягне 300 мільярдів доларів.