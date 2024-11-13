Інформація для родин військових, що зникли безвісти: які зміни вніс Кабмін

Уряд затвердив соціальні гарантії для родин військових, що зниклих безвісти. Також впроваджено нововведення для осіб з інвалідністю.

Що зміниться для родин зниклих військових

Родини військових, які зникли безвісти, а потім були визнані загиблими, отримуватимуть грошову допомогу по-новому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо! Раніше термін 3 роки відраховувався з дати смерті, яка зазначалась у свідоцтві.

Що зміниться для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю І групи зможуть отримати позачергову одноразову виплату. Тобто, таким громадянам не доведеться чекати на допомогу в загальній черзі.

Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя,

– повідомляє Міноборони

Зверніть увагу! Відповідне рішення про зміни затвердив Кабмін. Пропозицію надало Міноборони.