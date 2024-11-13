Что изменится для семей пропавших военных

Семьи военных, пропавших без вести, а затем признанных погибшими, будут получать денежную помощь по-новому, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Читайте также "Тысяча Зеленского" достанется не всем: можно ли получить эту помощь сейчас

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц,

– говорится в сообщении министерства.

Напомним! Ранее срок 3 года отсчитывался с даты смерти, которая указывалась в свидетельстве.

Что изменится для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью I группы смогут получить внеочередную единовременную выплату. То есть, таким гражданам не придется ждать помощи в общей очереди.

Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и дорогостоящем лечении. Нередко, из-за длительного срока ожидания в общей очереди, они не успевают получить помощь при жизни,

– сообщает Минобороны

Обратите внимание! Соответствующее решение об изменениях утвердил Кабмин. Предложение предоставило Минобороны.