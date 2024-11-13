Что изменится для семей пропавших военных
Семьи военных, пропавших без вести, а затем признанных погибшими, будут получать денежную помощь по-новому, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц,
– говорится в сообщении министерства.
Напомним! Ранее срок 3 года отсчитывался с даты смерти, которая указывалась в свидетельстве.
Что изменится для лиц с инвалидностью
Лица с инвалидностью I группы смогут получить внеочередную единовременную выплату. То есть, таким гражданам не придется ждать помощи в общей очереди.
Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и дорогостоящем лечении. Нередко, из-за длительного срока ожидания в общей очереди, они не успевают получить помощь при жизни,
– сообщает Минобороны
Обратите внимание! Соответствующее решение об изменениях утвердил Кабмин. Предложение предоставило Минобороны.