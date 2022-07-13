Яким буде курс долара та євро у серпні: прогноз експертів

Аналітики зауважують, що прогнозувати курс в умовах війни складно, оскільки передусім він залежатиме від перебігу бойових дій. Які фактори вплинуть на формування курсу у серпні, читайте далі.

Яким буде курс у серпні

Зі слів колишнього заступника НБУ Савченка, на курс валют щодо гривні може вплинути покращення ситуації з експортом українських товарів, якщо Україні вдасться хоча б частково розблокувати море. Так само все залежатиме від фінансової підтримки Заходу.

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Олександр Савченко Колишній заступник НБУ Якщо наші західні партнери все ж таки будуть по графіку надавати нам допомогу валютну, а Нацбанк буде викидати її на валютний ринок, то курс може стабілізуватися.

Національний банк сподівається і на те, що комерційні банки збільшуватимуть ставки за депозитами, а Мінфін підвищить дохідність військових облігацій, завдяки цьому зменшиться попит на валюту серед населення, бо буде більш вигідно зберігати кошти на депозитах чи в цінних паперах.

Сьогодні люди, побоюючись інфляції, конвертують свої гривневі заощадження в іноземну валюту,

– резюмує експерт.

Очікувана девальвація

"Якщо 6 липня купити зелені у банківських обмінниках можна було в середньому за 35,34 гривні, то нині середній курс – 37,15 гривні за долар Деякі банки вже почали виставляти цінники вище 38 гривень. Вартість долара у неофіційних обмінниках ще вища", – ділиться Експерт з банків та банківського нагляду Case Україна.

Зі слів експерта Євгена Дубогриза, зростання курсу валют щодо долара та євро спричинене декількома факторами. Насамперед – це глобальний чинник, адже курс долара нині зростає щодо всіх валют, другий – Кабмін скасував обмеження на імпорт товарів.

Євген Дубогриз Експерт з банків та банківського нагляду Case Україна В Україні ж на курс більше впливають внутрішні чинники – війна, інфляція, зменшення золотовалютних резервів. Серед останніх причин – те, що Кабмін скасував обмеження на імпорт товарів. З початку повномасштабної війни купувати валюту можна було лише під так званий критичний імпорт. Його перелік формував Кабінет міністрів.

Пан Дубогриз додає, що з 9 липня обмеження скасували, це призвело до збільшення попиту на валюту. Ті імпортери, які у нас працюють, трохи збільшили закупівлю, бо бояться, що через певний час Кабмін знову ці обмеження введе. Тому їм потрібно більше валюти, більше валюти йде за кордон, і отак попит на долар і євро збільшується, тому ми і бачимо це зростання.

Тим часом пропозиція долара на міжбанку дещо зменшилась, оскільки НБУ дозволив експортерам не здавати валютну виручку впродовж 180 днів (раніше цей термін був 120 днів).

Офіційний курс досі фіксований

Офіційний курс і надалі зафіксований на рівні 29, 25 гривень. Згідно з цим курсом експортери продають увесь свій валютний виторг, а імпортери досі купували валюту для закупівлі так званого критичного імпорту.

Фіксація курсу дозволила стримати стрімкий ріст цін на пальне та імпортні товари. Після скасування переліку критичного імпорту та дозволу імпортувати всю продукцію гравці ринку очікують, що офіційний курс можуть відпустити у вільне плавання або щонайменше підвищити. На думку фінансового аналітика, ці очікування теж психологічно вплинули на курс валют щодо гривні в обмінниках.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Усі чекають, що після цього буде девальвувати гривня по відношенню до долара щодо зміни офіційного курсу Національного банку. Першим, хто зреагував на це – готівковий ринок валюти. Пішли активні зміни курсу, викликані нервовими напруженнями, бо не зрозуміло, яким буде офіційний курс. Потрібно бігом йти і щось купувати, багато купувати

Карткові туристи завозять менше валюти

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі національного марафону Єдині новини заявила, що миттєво відпускати офіційний курс у вільне плавання регулятор не буде, оскільки це стане шоком для економіки.

Зменшення так званого карткового туризму – ще одна причина здорожчання готівкового долара, вважає Невмержицький.

Тиждень тому два великих банки – державний Приватбанк та Універсал Банк – відпустили свій картковий курс, за яким можна було, зокрема, знімати валюту за кордоном. Тривалий час він був нижче ринкового, а тепер майже зрівнявся з тим, який ми бачимо в обмінниках,

– розповідає він.

Чому НБУ відпустив курс

Відпустити курс у вільне плавання НБУ дозволив банкам ще 21 травня.

Невмержицький ділиться, що НБУ відпустив курс перед усім через те, що різними курсами користувалися спекулянти. Вони знімали валюту за низьким курсом з карток за кордоном і завозили її готівкою та продавали на чорному ринку.

Поповнювали карткові рахунки в гривні на території України, перетинали кордон, знімали кошти із банкоматів, потім завозили цю готівкову валюту на територію України і продавали її через обмінні пункти на кілька гривень дорожче,

– пояснює експерт.

Тепер ця схема фактично закрита, тож чорний ринок отримує менше валюти. А це теж впливає на курс.

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