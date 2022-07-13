Каким будет курс в августе

По словам бывшего заместителя НБУ Савченко, на курс валют по отношению к гривне может повлиять улучшение ситуации с экспортом украинских товаров, если Украине удастся хотя бы частично разблокировать море. Также все будет зависеть от финансовой поддержки Запада.

Актуально Евро и доллар в обменниках сравнялись в цене: наличный курс валют 13 июля

Александр Савченко Бывший заместитель НБУ Если наши западные партнеры все же будут по графику оказывать нам валютную помощь, а Нацбанк будет выбрасывать ее на валютный рынок, то курс может стабилизироваться.

Национальный банк надеется и на то, что коммерческие банки будут увеличивать ставки по депозитам, а Минфин повысит доходность военных облигаций, благодаря этому уменьшится спрос на валюту среди населения, потому что будет выгоднее хранить средства на депозитах или в ценных бумагах.

Сегодня люди, опасаясь инфляции, конвертируют свои гривневые сбережения в иностранную валюту,

– резюмирует эксперт.

Ожидаемая девальвация

"Если 6 июля купить зелени в банковских обменниках можно было в среднем за 35,34 гривны, то сейчас средний курс – 37,15 гривны за доллар. Некоторые банки уже начали выставлять ценники выше 38 гривен. Стоимость доллара в неофициальных обменниках еще выше", – делится Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина.

По словам эксперта Евгения Дубогрыза, рост курса валют по отношению к доллару и евро вызван несколькими факторами. В первую очередь – это глобальный фактор, ведь курс доллара сейчас растет по отношению ко всем валютам, второй – Кабмин отменил ограничения на импорт товаров.

Евгений Дубогрыз Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина В Украине на курс больше влияют внутренние факторы – война, инфляция, уменьшение золотовалютных резервов. Среди последних причин – то, что Кабмин упразднил ограничения на импорт товаров. С начала полномасштабной войны покупать валюту можно было только под так называемый критический импорт. Его список формировал Кабинет министров.

Господин Дубогрыз добавляет, что с 9 июля ограничения отменили, что привело к увеличению спроса на валюту. Те импортеры, которые у нас работают, немного увеличили закупку, потому что боятся, что через некоторое время Кабмин снова эти ограничения введет. Поэтому им нужно больше валюты, больше валюты идет за границу, так спрос на доллар и евро увеличивается, поэтому мы и видим этот рост.

Между тем, предложение доллара на межбанке несколько уменьшилось, поскольку НБУ разрешил экспортерам не сдавать валютную выручку в течение 180 дней (ранее этот срок был 120 дней).

Официальный курс все еще фиксирован

Официальный курс и дальше зафиксирован на уровне 29, 25 гривен. Согласно этому курсу экспортеры продают всю свою валютную выручку, а импортеры до сих пор покупали валюту для закупки так называемого критического импорта.

Фиксация курса позволила умерить стремительный рост цен на горючее и импортные товары. После отмены списка критического импорта и разрешения импорта всей продукции игроки рынка ожидают, что официальный курс могут отпустить в свободное плавание или по меньшей мере повысить. По мнению финансового аналитика, эти ожидания тоже психологически повлияли на курс валют по отношению к гривне в обменниках.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Все ожидают, что после этого будет девальвировать гривна по отношению к доллару по изменению официального курса Национального банка. Первым, кто отреагировал на это – наличный рынок валюты. Последовали активные изменения курса, вызванные нервными напряжениями, потому что непонятно, каким будет официальный курс. Нужно бегом идти и что-то покупать, много покупать

Важно! Единые новости заявила, что мгновенно отпускать официальный курс в свободное плавание регулятор не будет, поскольку это станет шоком для экономики.

Карточные туристы завозят меньше валюты

Уменьшение так называемого карточного туризма – еще одна причина удорожания наличного доллара, считает Невмержицкий.

Неделю назад два крупных банка – государственный Приватбанк и Универсал Банк – отпустили свой карточный курс, по которому можно было, в частности, снимать валюту за границей. Долгое время он был ниже рыночного, а теперь почти сравнялся с тем, что мы видим в обменниках,

– рассказывает он.

Напомним! Отпустить курс в свободное плавание НБУ разрешил банкам еще 21 мая.

Почему НБУ отпустил курс

Невмержицкий делится, что НБУ отпустил курс прежде всего из-за того, что разными курсами пользовались спекулянты. Они снимали валюту по низкому курсу с карточек за границей и завозили ее наличными и продавали на черном рынке.

Пополняли карточные счета в гривне на территории Украины, пересекали границу, снимали средства с банкоматов, затем завозили эту наличную валюту на территорию Украины и продавали через обменные пункты на несколько гривен дороже,

– объясняет эксперт.

Теперь эта схема фактически закрыта, так что черный рынок получает меньше валюты. А это тоже влияет на курс.

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