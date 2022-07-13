Курс валют в банках
По данным Минфина, 13 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,80 гривны за доллар при покупке (+60 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,80 гривны за доллар (+40 копеек).
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Евро банки покупают за 36,80 гривны (+30 копеек), а продают в среднем за 37,95 гривны за евро (+45 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,57 гривны (+19 копеек), а продают – за 37,88 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,57 гривны (+13 копеек) и продажа – 38,04 гривны (+1 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,30 гривны (+30 копеек), а продажа – 37,70 гривны (+37 копеек).
- Евро продают по 37,40 гривны (+20 копеек), а покупают за 37,90 гривны (+30 копеек).
Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- Международные резервы Украины в этом месяце до 2,34 миллиарда долларов из-за продажи валюты НБУ на межбанковском рынке.
- С 24 февраля этого года Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен. Крупнейшим источником финансирования бюджета-2022 с начала войны стала "печать валюты" и продажа гособлигаций (ОВГЗ), включая военные облигации.
- Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.
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