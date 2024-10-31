Чи буде євро по 48 у першій половині листопада

На даний час ситуація на валютному ринку є досить "міцною" до будь-яких можливих економічних та інфляційних стресів. Власне дійсний режим керованої гнучкості поєднує в собі елементи вільного курсоутворення з можливістю НБУ підкоригувати співвідношення між попитом і пропозицією, уникнувши розривів.

Що відбуватиметься на валютному ринку у листопаді

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що виключити зростання курсу не можна. Однак, це не відбуватиметься неочікувано.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

Лєсовий наголошує, що регулятор має достатньо важелів впливу на ринок, здійснюючи валютні інтервенції та насичуючи попит. Саме тому, на думку бакіра, листопадова “"истоверть" інфляції, воєнних обставин тощо, лише може злегка торкнутися валютного ринку.

На валютному ринку зберігатимуться відносно комфортні умови, інфляційний вплив буде приглушеним, а співвідношення попиту та пропозиції гармонійним. Покладаючись на озвучені курсові прогнози на кінець року, ми припускаємо поступове курсове зростання,

– запевняє Лєсовий.

Як зміниться курс євро з 4 по 10 листопада

Коридори валютних коливань: 45 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

45 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,5 гривні за євро.

На початку листопада середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку складатиме орієнтовно 0,3 – 0,5 гривні.

Зверніть увагу! Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 2% від стартового курсу тижня.