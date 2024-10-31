Что будет происходить на валютном рынке в ноябре

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что исключить рост курса нельзя. Однако, это не будет происходить неожиданно.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

Лесовой отмечает, что регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос. Именно поэтому, по мнению бакира, ноябрьская “"истоверть" инфляции, военных обстоятельств и т.д., только может слегка коснуться валютного рынка.

На валютном рынке будут сохраняться относительно комфортные условия, инфляционное влияние будет приглушенным, а соотношение спроса и предложения гармоничным. Полагаясь на озвученные курсовые прогнозы на конец года, мы предполагаем постепенный курсовой рост,

– уверяет Лесовой.

Как изменится курс евро с 4 по 10 ноября

Коридоры валютных колебаний: 45 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

45 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.

В начале ноября средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять ориентировочно 0,3 – 0,5 гривны.

Обратите внимание! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 2% от стартового курса недели.