Кто получил неправильные расчеты

Жалобы на некорректные расчеты оставили пользователи под одним из сообщений на странице ГК Нафтогаз в соцсетях.

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Например, житель Хмельницкой области, который регулярно передает показания счетчика, все равно получает счета с другими суммами к оплате. Похожая ситуация и у жительницы Черновицкой области:

Ежемесячно своевременно подаем показания газового счетчика, своевременно платим за распределение потребленного газа. А взамен получили счета с некорректно начисленными платежами за транспортировку газа. Из-за этого и еще перекрыто газоснабжение, и еще в отопительный период?,

– говорится в комментарии.

Как решить проблему

В Нафтогазе отмечают, что все претензии по учету и начислению объемов газа нужно направлять операторам ГРМ, которые отвечают за эти процессы.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" является поставщиком и не занимается учетом объемов газа. Именно операторы ГРМ отвечают за эти расчеты,"

– сообщили в компании.

Там также уточнили, что Нафтогаз только помогает принимать показатели счетчика и предлагает удобные сервисы для их передачи. После этого данные направляются оператору ГРМ, который определяет объем потребленного газа.