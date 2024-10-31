Хто отримав неправильні розрахунки

Скарги на некоректні розрахунки залишили користувачі під одним із дописів на сторінці ГК Нафтогаз у соцмережах.

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Наприклад, житель Хмельницької області, який регулярно передає показники лічильника, все одно отримує рахунки з іншими сумами до сплати. Схожа ситуація й у жительки Чернівецької області:

Щомісяця своєчасно подаємо показання газового лічильника, своєчасно сплачуємо за розподіл спожитого газу. А натомість отримали рахунки з некоректно нарахованими платежами за транспортування газу. Через це і ще перекрито газопостачання, та ще в опалювальний період?,

– йдеться у коментарі.

Як вирішити проблему

У Нафтогазі зазначають, що всі претензії щодо обліку та нарахування обсягів газу потрібно направляти операторам ГРМ, які відповідають за ці процеси.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" є постачальником і не займається обліком обсягів газу. Саме оператори ГРМ відповідають за ці розрахунки,"

– повідомили у компанії.

Там також уточнили, що Нафтогаз лише допомагає приймати показники лічильника і пропонує зручні сервіси для їх передачі. Після цього дані надсилаються оператору ГРМ, який визначає обсяг спожитого газу.