Хто зможе отримати допомогу від ООН

Виплати на тверде паливо мають здійснюватись у зимовий період, аби українці мали можливість забезпечити свої домівки теплом. Як повідомляє Мінсоцполітики, таку допомогу отримають 92 тисячі домогосподарств.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини, або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі.

Перед цим, 15 жовтня уряд затвердив Постанову про забезпечення громадян які мають пільги та житлові субсидії, можливістю отримати більші виплати, аби придбати тверде побутове паливо. Це рішення допоможе майже 500 тисячам домогосподарств.

Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань. Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Фінансування цієї ініціативи відбуватиметься з таких джерел: