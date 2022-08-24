Яким буде тариф на електроенергію з 1 вересня

З 1 вересня, або з жовтня тарифи на електроенергію для бізнесу зросте, якщо НКРЕКП ухвалить зміни. Однак для побутових споживачів – не зміниться. Експерт з ЖКП спрогнозував на скільки може зросте ціна одного мегавата за годину.

Ціна електроенергії зросте

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, розповів, що вже є проєкт, котрий передбачає зростання цін на електроенергію для бізнесу. Його НКРЕКП повинен розглянути з 1 вересня. Тож цієї осені тариф на електроенергію для бізнесу зросте, а от побутовим споживачам не варто боятись підвищення ціни найближчим часом.

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Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг На сьогодні є вже проєкт про збільшення прайс-кепів на електроенергію. Так прайс-кеп було 2 – 4 тисячі гривень за мегават-годину, тобто мінімальна та максимальна вартість. А зараз прайс-кепи зростуть до 5 тисяч гривень.

Експерт пояснює, що зараз вартість електроенергії для бізнесу, для бюджету складає 3,2 – 3,50, можливо,3,60, а у зв’язку зі зростанням прайс-кепів, вона електроенергії зросте до 4 – 4,50 гривні мегават-годину.

Тобто на гривню зросте вартість електроенергії в порівнянні з сьогоднішньою,

– розповів Попенко.

Який зараз діє тариф для побутових споживачів

Прайс-кеп – це цінове обмеження, або ж гранична ціна. Тобто в даному контексті мовиться про максимальну та мінімальну ціну, яку встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії для бізнесу.

До 31 жовтня цього року було продовжено дію тарифів 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою КМУ №. Відповідно тариф все ще залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць ціна становить 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Тарифи для бізнесу

, що українці також платять ще й за передачу електроенергії. З 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зріс до 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ), згідно з постановою НКРЕКП

Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів (промислових підприємств) відрізняються від тарифів на електроенергію для населення. Зауважимо, що тарифи для не побутових споживачів залежать не лише від постачальника, але і від класу напруги. Їх є всього два – перший та другий.

Зауважте, що бізнес також платить за передачу електроенергії, однак тут тариф для побутових та не побутових споживачів однаковий.