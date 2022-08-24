Каким будет тариф на электроэнергию с 1 сентября

С 1 сентября или с октября тарифы на электроэнергию для бизнеса возрастут, если НКРЭКУ примет изменения. Однако для бытовых потребителей – не изменится. Эксперт по ЖКУ спрогнозировал на сколько может вырасти цена одного мегаватта в час.

Цена электроэнергии вырастет

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 канала рассказал, что уже есть проект, предполагающий рост цен на электроэнергию для бизнеса. Его НКРЭКУ должен рассмотреть с 1 сентября. Так что этой осенью тариф на электроэнергию для бизнеса вырастет, а вот бытовым потребителям не стоит бояться повышения цены в ближайшее время.

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг На сегодняшний день есть уже проект об увеличении прайс-кепов на электроэнергию. Так прайс-кеп было 2 – 4 тысячи гривен за мегаватт-час, то есть минимальная и максимальная стоимость. А сейчас прайс-кепы вырастут до 5 тысяч гривен.

Эксперт объясняет, что сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса, для бюджета составляет 3,2 – 3,50, возможно, 3,60, а в связи с ростом прайс-кепов, цена электроэнергии вырастет до 4 – 4,50 гривны за мегаватт-час.

То есть на гривну вырастет стоимость электроэнергии по сравнению с сегодняшней,

– рассказал Попенко.

Какой сейчас действует тариф для бытовых потребителей

Прайс-кеп – это ценовое ограничение или предельная цена. То есть в данном контексте говорится о максимальной и минимальной цене, устанавливаемой НКРЭКУ на рынке электроэнергии для бизнеса.

До 31 октября этого года было продлено действие тарифов 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час, согласно постановлению КМУ. Соответственно тариф все еще зависит от объема потребленных киловатт:

до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость);

свыше 250 киловатт-часов в месяц цена составляет 1,68 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.

Тарифы для бизнеса

, что украинцы также платят еще и за передачу электроэнергии. С 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии вырос до 345,64 гривны за мегаватт-час (без НДС), согласно постановлению НКРЭКУ

Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей (промышленных предприятий) отличаются от тарифов на электроэнергию для населения. Заметим, что тарифы для небытовых потребителей зависят не только от поставщика, но и класса напряжения. Их всего два – первый и второй.

Заметьте, что бизнес также платит за передачу электроэнергии, однако тариф для бытовых и небытовых потребителей одинаков.