Війна та інфляція: МВФ понизив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік

Три роки війни не минули для України безслідно та спровокували безліч проблем в економічному секторі. МВФ знизив прогноз зі зростання економіки на 0,5 відсоткового пункту проти попередніх років.

Інфляція продовжує зростати

Станом на 2024 рік, зростання ВВП України оцінювалося у 3,5%. Проте у 2025 році його ріст може сповільнитися до 2-3% через постійні ворожі атаки, брак робочої сили та значні пошкодження в енергетичній системі, передає 24 Канал із посиланням на прес-реліз МВФ.

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При цьому продовжують зростати показники інфляції, сягнувши 12,9% у річному вимірі в січні. Така ситуація спричинила підвищення облікової ставки НБУ у розмірі 150 базисних пунктів.

Зауважте! Інфляція зумовлена передусім кількома аспектами: зростанням цін на продукти харчування та оплату праці.

Чи варто очікувати покращень в економіці незабаром

Зовнішня фінансова підтримка значно повпливала на Міжнародні резерви України. У січні 2025 року вони дорівнювали 43 мільярдів доларів.

Та попри це українська економіка залишається у нестабільному стані стані через ряд невизначених питань: миру та відновлення країни у майбутньому.