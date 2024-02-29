Застій ставок та конкуренція між банками: якої ситуації з депозитами чекати у березні

За прогнозами, березень буде без змін. Це торкнеться розміру облікової ставки та ставок за 3-місячними депозитами. Щодо прибутку, то гривневі вклади збережуть дохідність, а от валютні – знизяться.

Як можуть зрости ставки за депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів, що у березні ставки за акційними гривневими депозитами залежно від терміну розміщення коштів можуть досягти 17% річних, передає 24 Канал.

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Відтак, кінець березня буде без змін щодо розміру облікової ставки, а також, без змін для ставок за 3-місячними депозитами – 15% й 19% відповідно.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Це означає, що в сегменті гривневих вкладів можуть спостерігатися 2 паралельні тенденції: стагнації ставок та посилення "депозитної конкуренції" між банками.

Перша тенденція – з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянула дохідність власних гривневих вкладів, а тому ставки за гривневими вкладами майже не зміняться.

Друга тенденція – громадяни намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для своїх заощаджень. На ринку можуть з’являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції, відсотки за якими можуть бути дещо покращені – в середньому до 15,5 – 17% річних.

Середня дохідність депозитів терміном на 3 – 6 місяців складе 13,5% річних, більш тривалі в часі вклади (від 9 місяців до 1 року) дадуть в середньому 12,5 – 13% річних.

Замотаєв додає, що навряд чи збільшення дохідності за депозитами у березні матиме системний або ж довгостроковий характер.

Скоріше за все ці "покращені" депозити будуть точковими, націленими саме на збільшення депозитних портфелів банків,

– каже він.

Прибуток за гривневими та валютними вкладами

Гривневі вклади

Фахівець пояснює, що рівень "чистого" прибутку збережеться, тобто враховується інфляція та необхідні банківські комісії за оформлення. Відтак, прибуток становитиме 5 – 6%. Це стимулюватиме громадян відкривати нові вклади.

Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами,

– наголошує Замотаєв.

Валютні вклади

А от щодо валютних депозитів, то у березні на них чекає період зниження. За словами банкіра, ставки за цими депозитами скорочуються, і цей процес триває вже понад 6 місяців.

За цей час, наприклад, середні ставки за річними доларовими вкладами скоротилися з 3% до 1,8% річних, а середні ставки за вкладами у євро знизилися з 2% до 1,5 – 1,6% річних,

– додає Дмитро Замотаєв.

Які фактори впливають на ситуацію

Наступного місяця ситуація в сегменті банківських депозитів багато в чому залежатиме від низки "сплетених" між собою факторів. Серед цих факторів:

Рівень макрофінансової допомоги: її частота та обсяг.

Цей фактор з певним припущенням він вважає найголовнішим, адже макрофін спрямовується переважно на покриття видатків держбюджету, а відтак ці кошти "цементують" економіку.

Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

Щомісячна потреба в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становить близько 3 мільярди доларів. Вже у березні Україна може отримати потужний транш від Євросоюзу в розмірі 4,5 мільярда євро.

Якщо розмір облікової ставки прямо впливає на відсотки за кредитами – чим менша ставка, тим дешевшими є залучені кошти, тим вигіднішими можуть бути умови за різними кредитними програмами, то ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами позначається на рівні дохідності гривневих вкладів: чим менший її розмір, тим нижча прибутковість гривневих депозитів,

– пояснив Замотаєв.

Загальний стан економіки: активізація всіх сфер та галузей економіки.

Йдеться про розвиток державних кредитних програм для малого та середнього бізнесу, таких, як "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" тощо.

Чим розвиненішою є економіка, тим більшими можуть бути надходження в бюджет, а відтак нижча залежність економіки від зовнішнього фінансування (іншими словами, макрофін може вирішити цілу низку нагальних питань),

– підкреслив фахівець.

Стабільна політична ситуація в країні (опосередкований чинник).

На сьогодні, в умовах війни, громадська єдність вкрай важлива, а діалог влади з народом має бути максимально прозорим і зрозумілим.

Воєнні опосередковані чинники.

Це гідний опір ворогу на полі бою, протидія масованим ракетним атакам, отримання вкрай важливої воєнно-технічної допомоги тощо. Усе це є необхідними складовими для здобуття перемоги у війні.

Загалом же у березні на тлі досить стабільних ставок слід очікувати посилення конкуренції між банками за "гривневих" вкладників,

– підсумував Дмитро Замотаєв.

Він зауважив, що збереження коштів саме у національній валюті наразі є найбільш вигідним з огляду на 3 головні показники – рівень дохідності, "чистий" прибуток та рівень інфляції.