Індексація пенсій: якими будуть виплати у 2025 році

Максимальні пенсійні виплати в Україні у 2025 році залишаться незмінними порівняно з 2024 роком. Підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, наступного року не передбачається.

Що буде з розмірами пенсій

Мінімальна пенсія складатиме 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Окрім цього, на 2025 рік встановлено такі ключові соціально-економічні показники:

Мінімальна заробітна плата – 8 000 гривень;

– 8 000 гривень; Допомога по безробіттю : мінімальна – 1 500 гривень, максимальна – 8 000 гривень;

: мінімальна – 1 500 гривень, максимальна – 8 000 гривень; ЄСВ : мінімальний платіж – 1 760 гривень на місяць, максимальний – 35 200 гривень на місяць;

: мінімальний платіж – 1 760 гривень на місяць, максимальний – 35 200 гривень на місяць; Загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень;

– 2 920 гривень; Прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень;

– 3 028 гривень; Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню;

– 2 361 гривню; Прожитковий мінімум для дітей до 6 років – 2 563 гривень;

– 2 563 гривень; Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Перерахунок пенсій: чи буде індексація

Індексація пенсій в Україні у 2025 році відбудеться в березні. Згідно з прогнозами, підвищення може скласти від 10 до 17%.

Важливо! Однак, це підвищення стосуватиметься лише основної суми пенсії, без врахування додаткових надбавок.

Пенсіонери, які оформляли пенсію в останні кілька років, не отримають перерахунок, оскільки їхні виплати вже вважаються актуальними.

Зауважте! Після індексації мінімальна та максимальна сума доплати становитимуть 100 і 1 500 гривень відповідно.