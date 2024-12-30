Что будет с размерами пенсий

Минимальная пенсия будет составлять 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен, что равно 10 прожиточным минимумам, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

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Кроме этого, на 2025 год установлены следующие ключевые социально-экономические показатели:

Минимальная заработная плата – 8 000 гривен;

– 8 000 гривен; Пособие по безработице : минимальная – 1 500 гривен, максимальная – 8 000 гривен;

: минимальная – 1 500 гривен, максимальная – 8 000 гривен; ЕСВ : минимальный платеж – 1 760 гривен в месяц, максимальный – 35 200 гривен в месяц;

: минимальный платеж – 1 760 гривен в месяц, максимальный – 35 200 гривен в месяц; Общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;

– 2 920 гривен; Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

– 3 028 гривен; Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;

– 2 361 гривну; Прожиточный минимум для детей до 6 лет – 2 563 гривен;

– 2 563 гривен; Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Перерасчет пенсий: будет ли индексация

Индексация пенсий в Украине в 2025 году состоится в марте. Согласно прогнозам, повышение может составить от 10 до 17%.

Важно! Однако, это повышение будет касаться только основной суммы пенсии, без учета дополнительных надбавок.

Пенсионеры, которые оформляли пенсию в последние несколько лет, не получат перерасчет, поскольку их выплаты уже считаются актуальными.

Заметьте! После индексации минимальная и максимальная сумма доплаты составят 100 и 1 500 гривен соответственно.