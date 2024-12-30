Кто сможет выйти на пенсию в следующем году

Сейчас выйти на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы уйти на заслуженный отдых, лицо должно приобрести минимально необходимое количество стажа. Это значение определяется отдельно для каждого возраста.

В 2025 году минимумы для 60 и 63 лет изменятся. Требования к минимальному количеству стажа станут такие:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Почему выйти на пенсию станет труднее

Минимумы стажа, определены для 60 и 63 лет до 2028 года будут расти. Для тех, кто стремится уйти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся. Таким лицам и в дальнейшем будет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Как будет расти минимум для 60 лет:

в 2026 году нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Минимально необходимое количество стажа для выхода на заслуженный отдых в 63 года изменится так: