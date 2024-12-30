Хто зможе вийти на пенсію у наступному році

Зараз вийти на пенсію можна у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Аби піти на заслужений відпочинок, особа має набути мінімально необхідну кількість стажу. Це значення визначається окремо для кожного віку.

У 2025 році мінімуми для 60 та 63 років зміняться. Вимоги до мінімальної кількості стажу стануть такі:

пенсіонери, що хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років мають набути мінімум 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – щонайменше 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Чому вийти на пенсію стане важче

Мінімуми стажу, визначені для 60 та 63 років до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться. Таким особам і надалі буде достатньо мати 15 років страхового стажу.

Як зростатиме мінімум для 60 років:

у 2026 році потрібно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Мінімально необхідна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки зміниться так: