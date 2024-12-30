Податки у 2025 році: чи платитиме бізнес більше

В Міністерстві фінансів України повідомили, що буде з податками у новому 2025 році. Водночас міністр Сергій Марченко зауважив, що підвищення податків у 2024 році було вимушеним.

Чи зростуть податки в 2025 році

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, що наступного року уряд не планує підвищувати податки, як це було у 2024 році.

Читайте також Що буде з курсом євро: прогноз на початок 2025 року

Річ у тім, що уряд розуміє навантаження на бізнес та громадян, тому не планує подальшого збільшення податкового тиску.

Марченко додав, що цьогорічне підвищення було вимушеним і компромісним кроком. Крім того, таке підвищення лише частково задовольняє потреби держави у фінансуванні Збройних сил.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Це було непросте рішення. В цьому році у нас не було інших джерел для фінансування армії, крім податків. Обсяги внутрішніх запозичень також мають свої обмеження.

Зауважте, що у 2025 році додаткові потреби у фінансуванні ЗСУ планують покривати коштом заморожених російських активів, які можна буде частково використати на закупівлю озброєння та військової техніки.

Нагадуємо! Восени уряд ухвалив рішення щодо суттєвого підвищення податків. Відтак розмір військового збору сягнув рекордного показника – 5%. Крім того, ФОПів зобов'язали також сплачувати військовий збір з 1 січня 2025 року.