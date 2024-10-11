Чи зміниться курс долара наступного тижня

Наступного тижня ситуація з курсом долара виглядає оптимістично попри інфляцію та очікуване зростання цін через підвищення податків. Дії Нацбанку допоможуть зберегти рівновагу між попитом і пропозицією на валюту.

Що буде із курсом долара наступного тижня

Як повідомив начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий для 24 Каналу, очікується ще один відносно спокійний тиждень для валютного курсу, з повільним зростанням курсових показників.

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Як повідомив Лєсовий, завдяки заходам Нацбанку будуть мінімізовані різкі курсові коливання. Очікується, що тренди змінюватимуться поперемінно, з можливими змінами як в бік зростання, так і зниження, при цьому "крок" змін залишиться стабільно мінімальним.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що восени очікувався досить "важкий" етап для курсів валют, наразі будь-які загрози, їхній вплив на ринок максимально мінімізовані, що свідчить про ефективність стратегії регулятора в непростих умовах війни.

Тренди, як і раніше, будуть змінюватися поперемінно: після періоду зростання завжди слідуватиме період зниження курсових показників.

Нагадаю, що саме завдяки запровадженому режиму "керованої гнучкості" регуляторові вдається згладжувати, пом’якшувати вплив інфляції та уникати неконтрольованих процесів, пов’язаних зі зростанням попиту. Обсяг валютних інтервенцій – це саме той механізм, який перешкоджає "вірусу" ажіотажу. Водночас обсяг "вливань" на міжбанк залишатиметься на задовільному рівні – це 150 – 180 мільйонів доларів на день,

– сказав банкір.

Таким чином, курсові показники долара наступного тижня будуть такими: