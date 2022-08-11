Що буде з доларом найближчий тиждень: новий прогноз

Долар зійшов з пікових позначок у 42 гривні за долар останнім часом. Проте психологічний фактор все ще тисне на готівковий ринок.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла 24 каналу, що зараз відбувається на готівковому ринку та спрогнозувала, яким буде курс долара на найближчий тиждень.

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Ситуація на готівковому ринку

Останнього тижня ситуація на готівковому ринку заспокоїлася: з пікових позначок на рівні 42 гривні за долар курс долару відкорегувався та останнім часом не виходить з діапазон 39 – 40 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це абсолютно нормальна реакція ринку, яка навряд чи пов’язана з якимись діями влади. Відбулося абсолютно природній процес пошуку балансу між попитом та пропозицією.

Купівля валюти на міжбанку

В останній тиждень липня на МВРУ (міжбанку) відчувалося помітне перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом, в результаті якого НБУ навіть придбав до резервів близько 650 мільйонів доларів. Але вже минулого тижня попит знову впевнено домінував над пропозицією.

Це не призводить до суттєвих змін на ринку, оскільки коливання курсу відносно офіційної позначки обмежене коридором в 1%, але в певній мірі відображає тенденції на ринку.

Яким буде курс долара у серпні

Як і раніше, наразі вплив на ринок чинять здебільшого психологічні фактори. Останнім часом в суспільстві активно дискутується ідея встановлення 10% збору на імпорт, що додає нервовості ринку та трохи посилює попит на валюту з боку імпортерів, які намагаються прискорити контрактування нових партій товарів.

Цей чинник з високою ймовірністю продовжуватиме тиснути на курс у найближчий тиждень, що відбиватиметься поглибленими коливаннями у готівковому сегменті. Проте наразі немає підстав казати про суттєве зростання курсу.

На мою думку, він коливатиметься в діапазоні 39 – 41 гривні за долар,

– резюмувала експертка.

Нагадаємо, що Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

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